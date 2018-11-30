День финансов, 4 декабря: самые прибыльные банки октября, долг Привату в 3 миллиарда долларов

Во вторник, 4 декабря речь шла о лидерах: и по прибыли в банках, и по использованию карт в расчетах, и по банковским кризисам.

Названы самые прибыльные банки октября. В октябре и за период январь-октябрь самым прибыльным украинским банком стал государственный Приватбанк. Кто вошел в тройку лидеров – читайте.

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В НБУ назвали город-лидер по количеству использования карт. Киев является лидером по среднему количеству активных платежных карт на одного жителя, в нем вдвое больше карт на каждого: по две активные карты.

Украина входит в тройку стран, где чаще всего происходят банковские кризисы. Как сообщает регулятор, по частоте системных банковских кризисов наша страна входит в тройку стран-лидеров в мире, ведь на протяжении последних 20 лет они случались трижды. Так, прямые потери экономики от последнего кризиса 2014-2016 годов составляли почти 40% ВВП.

Дело Приватбанка: Коломойский и Боголюбов должны уже 3 миллиарда долларов. Цена иска государственного Приватбанка в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба банка. Высокий суд Лондона предоставил Приватбанку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции.

Новые дома только с пандусами. Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий запрет вводить в эксплуатацию вновь построенные жилые дома и общественные объекты без обустройства безбарьерного пространства. Отныне новые дома в Украине будут только с пандусами.