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В НБУ назвали город-лидер по количеству использования карт

В НБУ назвали город-лидер по количеству использования карт

Киев является лидером по среднему количеству активных платежных карт на одного жителя, в нем вдвое больше карт на каждого жителя: по две активные карты.

Об этом говорится на странице регулятора в фейсбуке.

В Киеве на одну тысячу населения приходится 17,8 pos-терминалов. По Украине – 6,7 шт./тысячу населения.

Выше и доля безналичных операций в общем количестве операций с платежными картами. В целом по стране – 44,3%, 56% – в Киеве.

По мнению НБУ, это свидетельствует о высокой финансовой инклюзии населения столицы, что, в свою очередь, является основой для комфортного развития высокотехнологичного и инновационного финансового бизнеса.

Справка finance.ua

  • В 2015 году Киев стал 5-м городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), где оплатить проезд в метро можно непосредственно на турникете банковской картой.
По материалам Finance.UA
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