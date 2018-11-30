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Украина входит в тройку стран, где чаще всего происходят банковские кризисы

Украина входит в тройку стран, где чаще всего происходят банковские кризисы

По частоте системных банковских кризисов Украина входит в тройку стран-лидеров в мире, ведь на протяжении последних 20 лет они случались трижды.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Прямые потери экономики от последнего (2014-2016 гг.) составляли почти 40% ВВП. Последствия этого кризиса существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост.

Национальный банк отмечает, что провел существенную работу, чтобы преодолеть последствия последнего кризиса. Регулятором был полностью реформирован надзор за отдельными банками, повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками и тому подобное.

НБУ подчеркивает, что содействие финансовой стабильности – вторая по приоритету (после обеспечения ценовой стабильности) функция регулятора, закреплена в законе “О Национальном банке Украины” в середине 2015 года.

Напомним, Национальный банк ввел упрощенную процедуру доступа банков к экстренной поддержке ликвидности.

По материалам Економічна Правда
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