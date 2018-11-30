Новые дома только с пандусами: Рада проголосовала за важный закон

Отныне новые дома в Украине будут только с пандусами. 4 декабря депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий запрет вводить в эксплуатацию вновь построенные жилые дома и общественные объекты без обустройства безбарьерного пространства.

За соответствующий законопроект №7370 о внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” проголосовали 230 народных депутатов.

Этот проект закона имеет целью регулировать усиление защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Как пояснил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, законопроект предлагает запретить вводить в эксплуатацию вновь построенные жилые дома и общественные объекты, если в них не предусмотрены пандусы или другое безбарьерное пространство. Чиновник анонсировал уже утвержденные Министерством новые государственные строительные нормы (ГСН) “Инклюзивность зданий и сооружений”, который должен вступить в действие уже весной 2019-го.

Справка finance.ua