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Дело Приватбанка: Коломойский и Боголюбов должны уже 3 миллиарда долларов

Дело Приватбанка: Коломойский и Боголюбов должны уже 3 миллиарда долларов

Цена иска государственного Приватбанка в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке заявили, что мошеннические действия Коломойского и Боголюбова нанесли ущерб на сумму 1,9 млрд долларов плюс проценты (которые начисляются в размере около 500 тысяч долларов в день).

“[Банк] остается уверенным, что в конечном счете ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона. По состоянию на сегодня, цена иска банка (вместе с процентами) составляет примерно 3 млрд долл США.

Кроме того, как сообщается, Высокий суд Лондона предоставил Приватбанку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции. Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

“Судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольны им, на сумму 2,6 млрд долларов пока остается действующим”, – говорится в сообщении.

“Ответчикам и в дальнейшем запрещено, помимо прочего, отчуждать свои активы без согласия банка или разрешения английского суда”, – сообщили в финучреждении.

По материалам Економічна Правда
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