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Названы самые прибыльные банки октября (инфографика)

Названы самые прибыльные банки октября (инфографика)

В октябре и за период январь-октябрь самым прибыльным украинским банком стал государственный Приватбанк.

Второе место в октябре с прибылью в 458,5 млн гривен занял Райффайзен Банк Аваль.

Топ-3 замыкает Укрсоцбанк (261,7 млн ​​гривен), который по итогам января-сентября был убыточным.

Остальные прибыльные банки из топ-10 – с иностранным капиталом, кроме ПУМБ Рината Ахметова (+214 млн гривен) и государственного “Укрэксимбанка” (+183,3 млн гривен).

Наиболее убыточными были банки с российским капиталом: Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен. В ноябре в ВТБ Банк вошла временная администрация после признания банка неплатежеспособным.

По материалам ФИДОБАНК ТрО №1
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