День финансов, 30 ноября: рейтинг валют, 10 правил заемщика, транш от ЕС

Пятница, 30 ноября. О ценах на ж/д транспорт, советах для тех, кто берет кредиты, и отношении к гривне.

UAH/USD/EUR. Компания Research & Branding Group провела соцопрос, какой валюте доверяют украинцы больше всего? Оказалось, в ноябре 2018 года 43% украинцев считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США. 15% опрошенных в евро и 12% – в гривне. При этом 12% украинцев не доверяют ни одной из валют.

Экспресс в “Борисполь”. Сегодня начал курсировать скоростной экспресс Киев – Международный аэропорт «Борисполь». Длительность поездки составляет 45 минут, а стоимость поездки – 80 гривен. Сам проект обошелся в 480 млн грн.

Дешевые/Дорогие билеты. В Мининфраструктуры рассказали, что самая низкая стоимость билетов на ж/д транспорт в Украине во вторник и среду, а самая высокая – в пятницу и воскресенье. В новогодний период самые дорогие билеты будут с 25 по 31 декабря, а уже с 1 по 10 января билеты станут дешеветь.

Новая партия TruCam. В МВД предупредили, что с 1 декабря полиция будет использовать 6 дополнительных устройств TruCam. Где их разместят, можно посмотреть по ссылке. Как отмечают в МВД, приоритетом патрульной полиции является не наказание как можно большего количества нарушителей, а обучение водителей безопасной езде.

10 правил заемщика. Ключевую роль для банка или микрофинансовой организации в принятии решения, выдать кредит или нет, играет кредитная история клиента. Но иногда банки могут допускать ошибки или вовсе упускать важные условия в договоре. Чтобы не попасть впросак, важно помнить о простых правилах заемщика. Finance.ua собрал в одном материале 10 правил для тех, кто берет или намерен взять кредит. У нас же на портале всегда можно подобрать индивидуальные условия по кредиту:

Транш в 500 млн. Сегодня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро. Он назвал такое решение ЕК “очень важным сигналом неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора”.

40 копеек – не катастрофа. Такое мнение выразил вице-премьер-министр Павел Розенко, комментируя ситуацию с курсом.“40 копеек, на которые поднялся курс за 4 дня – это не уровень, когда можно говорить о катастрофе. Это нормальное колебание национальной валюты”, – говорит Розенко.