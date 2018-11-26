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Розенко объяснил, почему ситуация с гривной - не катастрофа

Розенко объяснил, почему ситуация с гривной - не катастрофа

Несмотря на то, что в Украине на фоне военного положения растет курс доллара и евро, гривна остается в целом стабильной и причин, чтобы нервничать из-за девальвации нет.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире “112 Украина”.

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“Давайте вспомним совсем недавнюю историю, в 2014 году, когда курс гривны “прыгал” в три раза. В течение короткого времени. Доллар был по 8 грн, потом стал 15, потом 25 и доходил до 40-50 грн за доллар. Когда мы сейчас говорим, что за четыре дня 40 копеек, то это еще раз подтверждает, с одной стосроны – о стабильности финансовой системы Украины, что даже на фоне, да, такого не совсем положительного сигнала о введении военного положения, при нарастании определенной обеспокоенности людей, все равно – 40 копеек это не уровень, когда можно говорить о катастрофе. Это нормальное колебание национальной валюты”, – сказал Розенко.

По материалам Сегодня
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