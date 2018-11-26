В Мининфраструктуры рассказали, когда выгоднее покупать билеты на поезд

Согласно тарифного регулирования, самая низкая стоимость билетов на железнодорожный транспорт в Украине во вторник и среду, а самая высокая – в пятницу и воскресенье, кроме того, с 24 декабря по 10 января будет действовать повышенный коэффициент стоимости билетов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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“Осуществлено регулирование по дням недели: снижение во вторник и среду на 10%, повышение в пятницу и воскресенье на 10% и без изменений в понедельник, четверг и субботу. При этом на стоимость проезда влияет дата отправления поезда, день недели, когда отправляется поезд, категория поезда, тип вагона и коэффициент фирменности вагона”, – пояснили в министерстве.

При этом в Мининфраструктуры добавили, что в соответствии с приказом “Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении” от 20 апреля 2018 года, кроме того, при расчете стоимости билета применяются коэффициенты гибкого тарифного регулирования по тринадцати календарным периодам года с коэффициентами 0,8-1,1.

Так, в частности, самые дорогие билеты в период с 25 по 31 декабря (коэффициент 1,1), в период с 1 по 10 января билеты становятся немного дешевле (коэффициент 1,07), с 11 по 20 января билеты дешевеют значительно (0,95 ), а с 21 по 31 января – практически самые дешевые (коэффициент 0,85).

Уже с 1 по 29 февраля коэффициент составит 0,94. В то же время, пока (с 1 октября по 24 декабря) действует коэффициент 0,93, что позволяет воспользоваться железнодорожным транспортом значительно дешевле, чем в предпраздничный период.

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