"Укрзализныця" может изменить цены за провоз багажа в поездах

В Мининфраструктуры могут внести изменения в правила перевозки пассажиров и багажа в пригородных и пассажирских поездах.

Проект приказа Мининфраструктуры обнародован для обсуждения на сайте ведомства. Пожелания к нему можно высказывать до 28 декабря.

В основном, изменения касаются провозки багажа в вагонах поездов.

Меняется абсолютный лимит массы провозимого багажа. Раньше позволялось возить большие грузы при условии выкупа всего купе. Теперь багаж общей массой свыше 50 кг в пассажирский вагон не возьмут.

Человеку, если он нарушает правила провоза багажа, могут отказать в посадке на поезд.

Бесплатно на 1 билет можно провезти не более 36 кг.

За что придется заплатить:

Мои fiнансы:

Абсолютный лимит массы провозимого багажа – до 50 кг.

Провоз велосипедов, гироскутеров, электросамокатов и т.п.

Багаж массой более 20 кг в пассажирских поездах.

В пригородных поездах – для такого багажа надо будет полный билет.

Путешествие с животными:

Мелкие животные – можно возить в клетках с оплатой, как за багаж в 20 кг.

Крупных – намордник и выкупить все купе.

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