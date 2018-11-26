Сегодня начинает курсировать железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь"

Сегодня, 30 ноября, начинает курсировать скоростной экспресс Киев – Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Стоимость проекта – 480 млн грн. Железнодорожная станция вблизи аэропорта получила название Борисполь-аэропорт. Название для скоростного экспресса было выбрано «Kyiv Boryspil Express».

Поезда вмещают по 120 пассажиров, также обустроены зоны для перевозки багажа – для этого установлены специальные стойки. На маршруте поезд будет делать только одну остановку на станции Дарница.

Зал ожидания обустроен кондиционерами, телевизорами LED-освещением, Wi-Fi, комфортными сиденьями, розетками для подзарядки мобильных устройств и зоной для детей.

График курсирования поезда можно посмотреть по ссылке .

В дальнейшем планируется введение единого билета на разные виды транспорта.

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Стоимость проезда – 80 гривен.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется у 14-го пути. Платформа построена с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Билеты можно приобрести в киосках самообслуживания возле 14 пути, или в самом поезде. За наличный расчет можно приобрести билет в двух специальных кассах на Центральном и Южном вокзалах.

В зал ожидания вход разрешен только при наличии билета.

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