В полиции рассказали, сколько новых TruCam установят с 1 декабря (инфографика)

С 1 декабря патрульная полиция будет использовать еще 6 дополнительных устройств TruCam.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“С завтрашнего дня патрульная полиция будет использовать еще 6 дополнительных устройств TruCam. Будет увеличено количество мест, где патрульные будут фиксировать скорость движения уже с понедельника. В список включены дополнительные участки автодорог с повышенным уровнем аварийности”, – говорится в сообщении.

Как отмечают в МВД, приоритетом патрульной полиции является не наказание как можно большего количества нарушителей, а научить водителей безопасно ездить.

Начиная с 16.10.2018 и по сей день, составлено уже более 13000 материалов за превышение разрешенной скорости движения

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