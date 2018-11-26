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Гривна, доллар, евро - какой валюте доверяют украинцы больше всего (исследование)

Гривна, доллар, евро - какой валюте доверяют украинцы больше всего (исследование)

В ноябре 2018 года 43% граждан Украины считали, что наиболее безопасно хранить сбережения в долларах США.

Об этом свидетельствует данные соцопроса компании Research & Branding Group.

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По данным исследования, далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта – гривна – (12%).

Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% – не определились в данном вопросе.

Как отмечают социологи, в 2018 году доверие украинцев к гривне существенно выросло: в 2016 году ей доверяли 7% украинцев, а в 2017 году – 8%.

Опрос проводился в период с 16 по 26 ноября 2018 года среди 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

По материалам РБК-Украина
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