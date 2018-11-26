Данилишин высказался относительно влияния военного положения на экономику Украины и курс гривны

Введение военного положения на срок 30 дней не несет непосредственных негативных последствий для экономики Украины. В настоящее время нет фундаментальных причин для снижения темпов экономического роста.

Об этом написал в своей странице в facebook председатель совета НБУ Богдан Данилишин.

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Однако, при наличии соответствующих внешнеполитических факторов, в случае возможного продления действия военного положения могут появиться предпосылки для снижения темпов экономического роста в следующем году.

“Банковская система обеспечивает полнофункциональный и бесперебойный режим работы. Ликвидность банковского сектора находится на уровне, способном полностью обеспечить своевременное выполнение обязательств перед клиентами и вкладчиками банковских учреждений. Прибыль банков за 10 месяцев 2018 года выросла до 15,0 млрд грн. За октябрь прибыль составляет почти 4 млрд грн.”, – сообщает председатель совета НБУ.

Как отметил Богдан Данилишин, рост курсов иностранных валют к гривне происходит преимущественно в результате воздействия ситуативных и психологических факторов и это все носит временный характер.

НБУ отслеживает состояние и тенденции валютного рынка и готов, в случае необходимости, к проведению валютных интервенций с целью недопущения резких или чрезмерных колебаний курса гривны. Сейчас объем международных резервов НБУ составляет 17,8 млрд долл. США. Инфляционные риски находятся в прямой зависимости от ситуации на валютном рынке.