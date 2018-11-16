День финансов: декларации для заробитчан, TYME против НБУ, 10 млрд Захарченко

Понедельник, 19 ноября. Иногда жизнь задает вопросы, на которые сложно ответить.

Вопросы справедливости

Декларации для заробитчан. Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей. С его слов, чаще всего заробитчане не декларируют эти доходы при обращении за субсидией. «В результате, субсидия им назначается в большем размере, нежели это могло бы быть, если бы они честно задекларировали свои доходы. За этот праздник жизни платим мы с Вами – те, кто живет и платит налоги в Украине», – подчеркнул Рева.

Социальное государство. Кстати, по словам того же Ревы, государственную социальную помощь в Украине сегодня получают примерно 44% граждан. Как отмечает министр социальной политики, Украина — государство социальное.

TYME против НБУ. Международная платежная система TYME подала иск к НБУ о признании незаконным решения “Об отмене регистрации международной платежной системы TYME”. В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.

Вопросы порядочности

В личных целях. Главу совета директоров и гендиректора автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона задержали по обвинению в нарушении финансового законодательства Японии. Его обвиняют в том, что он много лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовал активы компании в личных целях. К нарушениям якобы был причастен еще один топ-менеджер Nissan Грег Келли.

Смарт Захарченко. А в это время в Украине… Экс-министра МВД Захарченко и его окружение подозревают в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк. Генпрокуратура подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в Национальном банке, касательно Смартбанка.

Класть красть асфальт. Государственная аудиторская служба обнаружила нарушения на сумму 190 млн гривен в ходе аудита деятельности Государственного агентства автомобильных дорог (“Укравтодор”) в 2015-2017 годах. Нарушения были обнаружены практически в каждой области, однако больше всего их зафиксировано в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях.

Вопросы будущего

Перспективы Bitcoin. Немного о будущем самой популярной криптовалюты. Если верить аналитикам Bloomberg, падение Bitcoin только начинается. Стоимость может опуститься до $1,5 тыс. Главный специалист по инвестициям Creative Planning Питер Меллоук обратил внимание на слабые финансовые результаты за третий квартал производителя GPU – Nvidia. Продажи связанных с майнингом криптовалют продуктов компании продолжают падать, и аналитик считает это негативным сигналом для рынка.

Меньше XSов. Apple Inc. в последние недели сократила заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов (iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Особенно резким стало сокращение заказов iPhone XR – по данным источников, компания урезала планы по производству самой бюджетной новой модели на треть от первоначально запланированных 70 млн устройств.

Метро для Троещины. Китайская компания China Pacific Construction Group, разработавшая предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине. Говорят, кредит, скорее всего, возьмут. Согласно предварительным подсчетам, стоимость строительства четвертой линии метро Киева – от 2,5 до 3 млрд долл.