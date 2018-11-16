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Рева рассказал, сколько украинцев получают государственную помощь

Рева рассказал, сколько украинцев получают государственную помощь

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что государственную социальную помощь получают примерно 44% граждан.

По его словам, в Украине около 5 млн домохозяйств получают субсидию.

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“Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина – государство социальное”, – говорится в сообщении.

Ранее Андрей Рева сообщал, что в Украине около 3000 семей получают помощь для малоимущих.

По материалам РБК-Украина
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