Рева рассказал, сколько украинцев получают государственную помощь

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что государственную социальную помощь получают примерно 44% граждан.

По его словам, в Украине около 5 млн домохозяйств получают субсидию.

Читайте также: Украинские семьи смогут выбрать между льготами на коммуналку и субсидией

“Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина – государство социальное”, – говорится в сообщении.

Ранее Андрей Рева сообщал, что в Украине около 3000 семей получают помощь для малоимущих.