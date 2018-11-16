В Bloomberg дали новые прогнозы по Bitcoin

Падение самой популярной криптовалюты только начинается, а стоимость может опуститься с $5,5 тыс. до $1,5 тыс.

Такой прогноз озвучили Bloomberg Intelligence, передает одноименное издание. Эксперт Майк Макглоун считает, что две версии Bitcoin Cash продолжат отвлекать ресурсы инвесторов и майнеров, вызывая снижение котировок рынка.

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“Аналитики прогнозируют, что цена может упасть до $1500, что будет означать еще одно падение более чем на 70 процентов от текущих уровней”, – пишет издание.

Главный специалист по инвестициям Creative Planning Питер Меллоук обратил внимание на слабые финансовые результаты за третий квартал производителя GPU – Nvidia. Продажи связанных с майнингом криптовалют продуктов компании продолжают падать, и аналитик считает это негативным сигналом для рынка.