Компания - разработчик метро на Троещину рассказала о возможных источниках финансирования проекта

Китайская компания China Pacific Construction Group, разработавшая предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.

Об этом сообщил Го Ян, глава представительского офиса CPCG в Украине.

“Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу “Один пояс – один путь”, мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект”, – заявил он.

Как уточнил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, согласно предварительным подсчетам, стоимость строительства четвертой линии метро Киева – от 2,5 до 3 млрд долл., и этот проект не может быть реализован без внешних капиталовложений.

Также Го Ян отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности в строительстве метро в Харькове и Днепре.