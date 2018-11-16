Международная платежная система подала иск против НБУ

Международная платежная система TYME подала иск к НБУ о признании незаконным решения “Об отмене регистрации международной платежной системы TYME”.

В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.

Оператором системы TYME является финансовая компания “ОМП-2013”. В ноябре 2014 года ее совладельцем стал генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа. НБУ отобрал у нее лицензию в июне 2018 года.

“По утверждениям руководства НБУ данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной системой TYME требований регулятора, вследствие которых возникли риски национальной безопасности Украины”, – отмечают в компании.

Сообщается, что TYME запрашивала предоставить данные документы для ознакомления, в том числе через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документов предоставлено не было.

В 2015 году СБУ уже направляла запрос в НБУ с гораздо более серьезными обвинениями TYME, тогда НБУ в течение месяца проводил внеплановую проверку МПС TYME, обвинения СБУ не подтвердились.

Компания TYME была единственной международной небанковской платежной системой в Украине и до момента ее закрытия являлась лидером на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 и первого полугодия 2018 годов. В начале 2018 года МПС TYME был присвоен статус социально-важной платежной системы Украины, наряду с “Укрпочтой”.