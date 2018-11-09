День финансов, 14 ноября: новые правила парковки от КГГА, "серая зп" от стройкомпаний, ЕСВ для больших зарплат

Среда, 14 ноября. Про автомобили и зарплаты:

Парковка по-новому. В Киевском горсовете утвердили проект с новыми правилами парковки в Киеве. На въезде парковки установят терминалы, планируют поместить информационное табло, которое будет оповещать, сколько есть свободных мест. В некоторые праздничные дни парковку сделают бесплатной. Стоимость в другие дни – здесь.

“Серая зарплата” от стройкомпаний. В налоговой рассказали, какие строительные компании платят “серую” зарплату. Так, пять компаний строительной отрасли выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тысяч гривен при средней по отрасли 15 тысяч гривен.

Система начисления ЕСВ для больших зарплат. Кабинет Министров предлагает поднять порог для начисления максимального единого социального взноса с заработных плат с 15 до 25 минимальных заработных плат. Сейчас в Украине действует ограничение в отношении размера отчисления ЕСВ: для заработных плат, которые превышают размер 15 минимальных зарплат. По расчетам, бюджет получит от введения таких изменений в законодательство дополнительно 10 миллиардов гривен.

Соцстандарты растут. С декабря украинцев ожидает повышение не только тарифов на газ и тепло, но и повышение некоторых социальных стандартов. Кому и сколько повысят – читайте здесь.

Вернут ли акциз? В принятом законе о растаможке автомобилей, в частности на еврономерах, содержатся нормы, которыми предусматривается восстановление акцизного сбора на электромобили. Планируют ввести ставку акциза, размер которой будет зависеть от объема емкости аккумулятора — 1 евро за 1 киловатт.

Новые автомобили могут подешеветь. Также благодаря “закону о еврономерах” стоимость новых автомобилей может уменьшится. Согласно расчетам, стоимость растаможки уменьшится в зависимости от объема двигателя. Снижение розничной цены на автомобили может быть еще больше – примерно на 20% из-за снижения НДС.