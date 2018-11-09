Кабмин предлагает изменить систему начисления ЕСВ для больших зарплат

Кабинет Министров Украины предлагает поднять порог для начисления максимального единого социального взноса с заработных плат с 15 до 25 минимальных заработных плат.

Соответствующий законопроект Правительство одобрило направить на рассмотрение Рады.

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Сейчас в Украине действует ограничение в отношении размера отчисления ЕСВ: для заработных плат, которые превышают размер 15 минимальных зарплат (сегодня 55,8 тысячи гривен) уплата ЕСВ рассчитывается только из этих 55,8 тысячи гривен. То есть, если человек получает 100 тысяч гривен зарплаты, ЕСВ в размере 22%, взимается только с 55,8 тысячи гривен. Остальные 44,2 тысячи налогом не облагаются.

В правительстве предлагают поднять максимальный порог с 15 до 25 минимальных зарплат (сегодня 104,3 тысячи гривен).

Кроме того, там предложили ввести регрессивную шкалу начисления ЕСВ: чем выше зарплата, тем меньше будет процент ЕСВ.

«Ставка ЕСВ для зарплат, которые превышают порог в 104 тысячи гривен, будет уменьшаться вплоть до 5% (с 22% — ред.) для суммы, которая превышает 270 размеров минимальных зарплат. Также предлагается установить в законодательстве о труде дифференциацию зарплат на предприятиях», — отметил министр социальной политики Андрей Рева.

По его расчетам, бюджет получит от введения таких изменений в законодательство дополнительно 10 миллиардов гривен.