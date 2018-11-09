Новый закон о растаможке машин возвращает акциз на электромобили

В принятом законе о введении новой формулы на растаможку автомобилей, в частности на еврономерах, содержатся нормы, которыми предусматривается восстановление акцизного сбора на электромобили.

В частности, законом вводится ставка акциза, размер которого будет зависеть от объема емкости аккумулятора — 1 евро за 1 киловатт.

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Отмечается, что в случае вступления в силу закона, для растаможки популярной марки электромобиля в Украине — Nissan Leaf — придется заплатить около 35-40 евро. Растаможка Tesla может обойтись владельцам в 100 евро.

Кроме того, при рассмотрении закона в Раде депутаты предлагали добавить к закону поправки о продлении действия отмены налога на добавленную стоимость для электромобилей, ведь освобождение электромобилей от НДС заканчивается 31 декабря 2018 года. В то же время, соответствующие изменения в закон так и не вошли.

В частности, авторы законопроекта отмечали, что рассмотрение отмены НДС для электромобилей следует проводить при принятии изменений в налоговый кодекс и голосования бюджета на 2019 год.