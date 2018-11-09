В декабре вырастут соцстандарты: кто получит

С декабря украинцев ожидает повышение не только тарифов на газ и тепло, но и повышение некоторых социальных стандартов.
В государственном бюджете выделены на это деньги. Так к примеру, Пенсионный фонд выделил на повышение более 2,5 млн гривен.
Обещают повышение не только социально незащищенным слоям населения. Неплохую надбавку получат и те, кто имеет максимальную пенсию. Она увеличится примерно на 600 гривен.
Мои fiнансы:
- Минимальная пенсия – вырастет с 1435 до 1497 гривен.
- Максимальная пенсия – с 14 350 до 14970 гривен.
- Прожиточный минимум – вырастет 1777 до 1853 гривен.
- Минимальные алименты на ребенка до 6 лет – с 1559 до 1626 гривен.
- Прожиточный минимум для детей 6-18 лет – с 1944 до 2027 гривен.