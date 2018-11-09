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В декабре вырастут соцстандарты: кто получит

В декабре вырастут соцстандарты: кто получит

С декабря украинцев ожидает повышение не только тарифов на газ и тепло, но и повышение некоторых социальных стандартов.

В государственном бюджете выделены на это деньги. Так к примеру, Пенсионный фонд выделил на повышение более 2,5 млн гривен.

Обещают повышение не только социально незащищенным слоям населения. Неплохую надбавку получат и те, кто имеет максимальную пенсию. Она увеличится примерно на 600 гривен.

Мои fiнансы:

  • Минимальная пенсия – вырастет с 1435 до 1497 гривен.
  • Максимальная пенсия – с 14 350 до 14970 гривен.
  • Прожиточный минимум – вырастет 1777 до 1853 гривен.
  • Минимальные алименты на ребенка до 6 лет – с 1559 до 1626 гривен.
  • Прожиточный минимум для детей 6-18 лет – с 1944 до 2027 гривен.
По материалам Finance.UA
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