В декабре вырастут соцстандарты: кто получит

С декабря украинцев ожидает повышение не только тарифов на газ и тепло, но и повышение некоторых социальных стандартов.

В государственном бюджете выделены на это деньги. Так к примеру, Пенсионный фонд выделил на повышение более 2,5 млн гривен.

Обещают повышение не только социально незащищенным слоям населения. Неплохую надбавку получат и те, кто имеет максимальную пенсию. Она увеличится примерно на 600 гривен.

Мои fiнансы:

Минимальная пенсия – вырастет с 1435 до 1497 гривен.

Максимальная пенсия – с 14 350 до 14970 гривен.

Прожиточный минимум – вырастет 1777 до 1853 гривен.

Минимальные алименты на ребенка до 6 лет – с 1559 до 1626 гривен.