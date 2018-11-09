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В Киеве разработали новые правила парковки: что изменится

В Киеве разработали новые правила парковки: что изменится

В Киевском городском совете утвердили проект с новыми правилами парковки в Киеве.

На въезде парковки установят терминалы. Также планируют поместить информационное табло, которое будет оповещать, сколько есть свободных мест. И планируется установление системы видеонаблюдения.

За оплатой следить будут специальные инспекторы. Оплачивать место на парковке можно будет талонами, через парковочные автоматы, через терминалы, которые находятся на въезде, и платежными терминалами.

Если водитель нарушил правила движения и стоянки, которые создают препятствия, авто будут на время задерживать. Об эвакуации инспекторы будут сообщать Нацполиции. Машину владельцу будут возвращать только после оплаты штрафа и оплаты услуг транспортировки.

В некоторые праздничные дни парковку сделают бесплатной, кроме парковок возле ТРЦ, ж/д- и автовокзалов.

Мои fiнансы:

  • Месячный абонемент на всех зонах парковки – 630 грн. I,II зоны – 441 грн, III зона – 315 грн.
  • Квартальный абонемент – 1465 грн. В этот абонемент входит возможность пользоваться любой парковочной площадкой на протяжении 3 месяцев.

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По материалам Finance.UA
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