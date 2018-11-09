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Новые автомобили могут подешеветь благодаря "закону о еврономерах" - СМИ

Новые автомобили могут подешеветь благодаря "закону о еврономерах" - СМИ

Стоимость новых автомобилей уменьшится в зависимости от объема двигателя, когда вступит в силу закон о снижении акциза на растаможку.

Согласно расчетам, стоимость растаможки уменьшится в зависимости от объема двигателя.

Например, сейчас акциз на автомобиль Citroen C1 с двигателем до 1 л находится на уровне 101,8 евро. Если рассчитать акциз по формуле нового “закона о легализации евроблях”, то он составит 49,9 евро.

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На Skoda Octavia с мотором 1,8 литра ставка акциза сейчас составляет 480,6 евро. По формуле она будет на уровне 90 евро.

Что касается автомобилей с дизельными двигателями, то здесь аналогичная ситуация.

Когда вступит в силу закон №8487, растаможка Renault Logan с 1,5-литровым дизелем обойдется в 112,5 евро вместо 154,5 евро.

При этом, как утверждает издание, снижение розничной цены на автомобили может быть еще больше – примерно на 20% – из-за снижения НДС.

“После вступления в силу закона подешевеют абсолютно все новые автомобили. Но больше всего подешевеют новые бензиновые авто с объемом двигателя от 3 литров и выше. А также – новые дизельные автомобили с объемом двигателя от 2,5 литра и выше”, – пишет издание.

“Таким образом, законодатели стимулируют рост авторынка в сегменте многокубатурных авто, которые, по странному стечению обстоятельств, будут облагаться затем налогом на роскошь в 25 тыс. грн в год”, – отмечается в материале.

Накануне Верховная Рада проголосовала за законопроект, снижающий акцизы на растаможку автомобилей и устанавливающий сроки льготного растаможивания автомобилей.

По материалам Autoconsulting
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