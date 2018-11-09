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В налоговой рассказали, какие строительные компании платят "серую" зарплату (инфографика)

В налоговой рассказали, какие строительные компании платят "серую" зарплату (инфографика)

5 компаний строительной отрасли выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тысяч гривен при средней по отрасли 15 тысяч гривен.

Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков на официальном сайте по результатам анализа строительной отрасли.

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Возглавила “антирейтинг” компания “Спецбуд-плюс” – 4,1 тыс грн, за ним расположились “Укрбалтбуд – 5,1 тис грн, “Интербудтоннель” – 5,5 тыс грн, “Эридон буд” – 6,6 тыс грн, “Строительная компания “Завод железобетонных конструкций №1” – 7,3 тыс грн.

“Несмотря на то, что спрос на жилье среди украинцев постоянно растет, темпы возведения новостроек поражают своей молниеносностью, рентабельность строительного бизнеса остается стабильно высокой, увеличивается востребованность специалистов, особенно по отдельным специальностям… на многих строительных предприятиях заработная плата рабочих значительно ниже средней по отрасли в Украине, которая на сегодня составляет почти 15 тыс грн”, – отмечается в сообщении Офиса.

По материалам Економічна Правда
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