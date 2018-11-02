Сколько получают топ-менеджеры в украинской IT-сфере (исследование)

Средняя заработная плата топ-менеджера IT-сферы в Украине в возрасте от 31 до 40 лет – пять тыс. долларов. Если же вы немного старше, либо младше – сумма будет иной.
Такие данные исследования рекрутингового агентства Indigo.
При этом у 38,3% опрошенных нет бонусов. По итогам года бонусы насчитывают 25% топ-менеджеров. Ежеквартальный бонус получают 23%.
Согласно данным исследования, женщины среди топ-менеджеров IT-сферы зарабатывают в 2 раза меньше мужчин.
Интересно, что компании, учрежденные в Украине, опережают по верхней границе вилки компании, учрежденные в США, Европе, или России. Хотя и проигрывают по медиане.
Мои fiнансы:
Если рассматривать средние зарплаты IT-сферы без бонусов в Украине:
- CHRO/HRD – 2,5 тыс. долларов.
- CMO – 2,250 тыс. долларов.
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