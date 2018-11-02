Сколько получают топ-менеджеры в украинской IT-сфере (исследование)

Средняя заработная плата топ-менеджера IT-сферы в Украине в возрасте от 31 до 40 лет – пять тыс. долларов. Если же вы немного старше, либо младше – сумма будет иной.

Такие данные исследования рекрутингового агентства Indigo.

При этом у 38,3% опрошенных нет бонусов. По итогам года бонусы насчитывают 25% топ-менеджеров. Ежеквартальный бонус получают 23%.

Согласно данным исследования, женщины среди топ-менеджеров IT-сферы зарабатывают в 2 раза меньше мужчин.

Интересно, что компании, учрежденные в Украине, опережают по верхней границе вилки компании, учрежденные в США, Европе, или России. Хотя и проигрывают по медиане.

Мои fiнансы:

Если рассматривать средние зарплаты IT-сферы без бонусов в Украине:

CEO – 4 тыс. долларов.

CHRO /HRD – 2,5 тыс. долларов.

CIO – 3 тыс. долларов.

CMO – 2,250 тыс. долларов.

COO – 3,5 тыс. долларов.

CPO – 4 тыс. долларов.

CTO – 5 тыс. долларов.

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