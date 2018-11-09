День финансов: против кассовых аппаратов, бедности, отключения отопления

Понедельник, 12 ноября. Противостояния.

е-Receipt против кассовых аппаратов. Систему РРО как для плательщиков, так и для администрирования планируют заменить на некую е-Receipt уже до конца 2019 года. В ГФС говорят, что “пилот” уже работает. Крупные налогоплательщики первыми привлекаются к этому проекту. Затем готовы распространять эту практику на всю страну.

Порошенко против бедности. Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве. Там же он затронул и тему повышения тарифов на газ. “Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим – между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства”, – заверил он.

Евро против доллара. Не задался старт недели у евро. Утром в понедельник евро упал ниже $1,13 впервые более чем за год. Аналитики отмечают, что в экономике еврозоны видно устойчивое замедление. Все шире распространяется понимание того, что Европейский Союз и в особенности Германия плохо подготовлены к глобальной торговой войне.

Finance.ua против низких ставок по депозитам. Именно поэтому на нашем портале работает специальная программа “Бонус к депозиту”. Мы договорились с некоторыми банками, чтобы наши читатели могли получать выгодные прибавки к процентам. При чем как в гривне, так и в валюте. Деньги никогда не помешают.

“Нафтогаз” против “Криворожгаза”. “Нафтогаз” отключил газ котельням Кривого Рога. Все из-за того, что предприятию “Криворожская теплоцентраль”, которое управляется Фондом государственного имущества, необходимо единоразово выплатить НАК “Нефтогаз” долг более 375 млн грн для получения газа. Что-то еще добавлять не хочется. Лишь попросим: пока ищете правых и виновных, не заставляйте мерзнуть людей.

Суды против дел. Почти полсотни дел, переданных НАБУ и САП в украинские суды общей юрисдикции, пока не рассматриваются. Среди причин, по которым стопорится рассмотрение коррупционных дел: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуск участников процесса. Сейчас только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения.

ИИ против сотрудников российского Сбербанка. Глава российского “Сбербанка” Герман Греф заявил, что после внедрения искусственного интеллекта численность менеджеров среднего звена снизилась на 70%. Со слов гендиректора, под сокращение попали те, кто выполнял “какие-то очень простые операции”. Однако большинство сокращённых сотрудников не остались без работы. Со слов Грефа, они теперь занимаются “другими задачами в банке”.