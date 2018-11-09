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"Сбербанк" РФ заменил 70% сотрудников среднего звена на искусственный интеллект

"Сбербанк" РФ заменил 70% сотрудников среднего звена на искусственный интеллект

Глава российского “Сбербанка” Герман Греф заявил, что после внедрения искусственного интеллекта численность менеджеров среднего звена снизилась на 70%.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на vc.ru.

По словам гендиректора, под сокращение попали те, кто выполнял “какие-то очень простые операции”.

Греф отметил, что в “Сбербанке” уже долго время применяют “Интеллектуальную систему управления”. Внутри неё стоит движок, который каждый день обучается при принятии решений и рекомендаций.

По словам топ-менеджера, использование ИИ привело к “огромному сокращению на различных уровнях”, но больше всего отразилось на среднем звене. Однако Греф отметил, что большинство сокращённых сотрудников не остались без работы: они переквалифицировались и теперь занимаются “другими задачами в банке”. Топ-менеджер пояснил, что иногда сотрудники банка меняют свою специальность несколько раз за 4-5 лет работы.

Согласно отчётности “Сбербанка” по МСФО, число сотрудников компании сократилось на 14 тысяч человек за девять месяцев 2018 года. Это около 4,6% от работников “Сбербанка”.

По материалам Економічна Правда
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