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Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко

Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

“Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы”, – сказал Порошенко.

Президент признал плохим, но вынужденным решение Кабмина о повышении тарифов на газ для населения.

По словам Порошенко, у правительства не было выбора между хорошим и плохим сценарием.

“Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим – между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой”, – сказал он.

“Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ”, – отметил Порошенко.

По его мнению, текущее состояние экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций.

Президент отметил, что “это – результат слаженной четырехлетней работы”.

“И мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019 году и в 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов. Статистические таблицы без политических страстей, без партийных цветов. Это – статистика. И в этом каждый может убедиться”, – заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

По материалам Економічна Правда
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