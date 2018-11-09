В НАБУ назвали лидера коррупционного "рейтинга"

Почти полсотни дел, переданных НАБУ и САП в украинские суды общей юрисдикции, пока не рассматриваются. Однако в Украине уже запущен процесс, который позволит ускорить внедрение уголовной ответственности за коррупцию.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

“Из 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года детективы НАБУ Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 48 делах не произошло подготовительное заседание”, — говорится в сообщении.

Также в НАБУ назвали лидера “антирейтинга” — это дело “тернопольских прокуроров”, по которому суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд — с 11 ноября 2016 года.

Кроме того, в Агентстве отметили длительное “хождение” дела по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ПАО “Государственная продовольственно-зерновая компания”. Данное производство судебные инстанции рассматривают около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде Киева.

“Сейчас только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождении от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений”, – говорится в сообщении.

В НАБУ назвали причины, по которым стопорится рассмотрение коррупционных дел. Среди них — объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуск участников процесса.

“Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства. Именно поэтому его скорейшего создания требуют и украинское общество, и международные партнеры”, – отмечают в НАБУ.