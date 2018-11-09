e-Receipt: чем собрались заменить кассовые аппараты

Уже до конца 2019 года кассовые аппараты в Украине заменят планшетами и смартфонами.

Для этого Государственная фискальная служба запустила новую электронную систему, которая уже сейчас работает в формате пилотного проекта. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов.

По его словам, проект e-Receipt полностью заменит систему РРО как для плательщиков, так и для администрирования.

«Во-первых, мы отходим от старых кассовых аппаратов, которые очень дорогие, ведь их цена иногда достигает более 20 тыс. Во-вторых, мы отходим от длительной процедуры оформления этих РРО», – объяснил Бамбизов.

Он сообщил, что на сегодня e-Receipt предусматривает регистрацию устройства в течение 24 часов – то есть через сутки этой системой уже можно пользоваться.

«Эта система может быть установлена на любое, более-менее адаптированное для этого телефонное устройство на базе Android или iOS», – рассказал чиновник.

По его информации, учитывая абсолютную простоту новой системы, ГФС собирается ввести ее для всех налогоплательщиков – как для «упрощенцев», так и для юридических лиц.

«Пилот уже работает, крупные налогоплательщики первыми привлекаются к этому проекту, и потом мы будем распространять эту практику на всю страну», – сообщил замруководителя ГФС.