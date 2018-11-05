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День финансов, 8 ноября: "мобильный паспорт" и правила растаможки для "еврономеров"

День финансов, 8 ноября: "мобильный паспорт" и правила растаможки для "еврономеров"

Четверг, 8 ноября. Новость дня для “еврономеров”. Остальным тоже некогда скучать:

Новые правила растаможки “еврономеров”. Верховная Рада приняла во втором чтении закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах. Как отметила Южанина, законопроект предусматривает, что поступления в государственный бюджет от растаможки в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.

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Если не об автомобилях:

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По материалам Finance.UA
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