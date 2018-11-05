День финансов, 8 ноября: "мобильный паспорт" и правила растаможки для "еврономеров"

Четверг, 8 ноября. Новость дня для “еврономеров”. Остальным тоже некогда скучать:

Новые правила растаможки “еврономеров”. Верховная Рада приняла во втором чтении закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах. Как отметила Южанина, законопроект предусматривает, что поступления в государственный бюджет от растаможки в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.

Кстати, на Finance.ua давно работает сервис по подбору специальных карт для водителей. Подойдет любым номерам.

Кто плохо осваивает? Пять областей Украины не сумели воспользоваться в этом году новыми возможностями для обновления дорог в рамках реформы децентрализации и к завершению сезона ремонтов освоили менее половины предусмотренного для них финансирования в Дорожном фонде. Собрали всех в одной новости.

Украинское автопроизводство в октябре снизилось, как утверждают эксперты. По предварительным данным, октябрьский выпуск автотранспортных средств в Украине в сравнении с прошлым годом уменьшился до 736 ед..

Даёшь развязки! Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает новые государственные строительные нормы, которыми планируется запретить левые повороты для разворота автомобиля на нагруженных трассах, вместо этого обязать строить разноуровневые развязки.

Если не об автомобилях:

Mobile ID в Украине. В Украине заработал электронный способ идентификации личности с помощи смартфона, другими словами “мобильный паспорт”. Первым городом, который получил данную возможность стал Харьков.

Ритейлеры – антирейтинг по уровню зарплат. Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы составил своеобразный антирейтинг зарплат среди ритейлеров. Средняя зарплата по отрасли составляет 9,5 тыс. гривен. А список аутсайдеров здесь.