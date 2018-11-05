В ГФС рассказали, кто из ритейлеров платит самые низкие зарплаты

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы составил своеобразный антирейтинг зарплат среди ритейлеров.

Об этом говорится в сообщении Офиса.

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В пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день продолжается кампания проверок бизнеса на предмет зарплаты в конвертах и нелегально трудоустроенных работников.

“Сфера продовольственного ритейла – одна из активно развивающихся. Средняя зарплата по отрасли составляет 9,5 тыс гривен. Однако есть и аутсайдеры”, – говорится в сообщении.

“По результатам проведенного анализа среди ритейлеров, которые обслуживаются в Офисе крупных плательщиков, мы обнаружили выплачивающих минимальную зарплату в размере 3-4 тыс гривен в месяц”, – сообщает пресс-служба.

По версии Офиса крупных плательщиков таковыми являются:

— Предприятие “Ритейл Центр” (Супермакет “Фуршет”) – 3,7 тыс гривен, количество работающих – 2,1 тысячи;

— ООО “ЭКО” (супермаркеты “Эко”) – 3,6 тыс гривен, количество работающих – 4,9 тыс;

— ООО “Фудком” (супермаркеты “Велика кишеня”) – 4,4 тыс гривен, количество работающих – 0,7 тыс;

— ООО “Омега” (суперамкеты “Варус”) – 4,1 тыс гривен, количество работающих – 4,9 тыс;

— ЧП “Таврия плюс” (супермаркеты “Таврия В, Космос”) – 4,1 тыс грн, количество работающих – 1,7 тыс.

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