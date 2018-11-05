Украинское автопроизводство в октябре снизилось на 22% - эксперты

По предварительным данным, октябрьский выпуск автотранспортных средств в Украине в сравнении с прошлым годом уменьшился на 22% – до 736 ед.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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«По предварительным данным, октябрьский выпуск автотранспортных средств в сравнении с прошлым годом уменьшился на 22% – до 736 ед.», – сообщает ассоциация.

Более 86% этого объема обеспечил завод «Еврокар» – единственное на сегодня предприятие, которое формирует статистику легкового сегмента отечественного автопрома. При этом, собрав за месяц 635 легковых автомобилей, «Еврокар» отстал от своего результата годичной давности почти на 4%.

В целом октябрьский выпуск легковых автомобилей по отношению к 2017 году упал на 24%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета Автокраза, который перестал раскрывать информацию о своме производстве с августа 2016 года) составляло всего 12 единиц, что ровно в 4 раза меньше результата годичной давности.

Положительная динамика в октябре была зафиксирована только в части производства автобусов, которое выросло на 46%, до 89 шт.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 5830 ед. автотранспортных средств или на 12% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них легковых автомобилей – 5023 шт. (-11%); коммерческих – 130 шт. (-67%); автобусов – 677 шт. (+13%).