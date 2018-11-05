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5 областей Украины провалили дорожные ремонты в этом году (инфографика)

5 областей Украины провалили дорожные ремонты в этом году (инфографика)

Пять областей Украины не сумели воспользоваться в этом году новыми возможностями для обновления дорог в рамках реформы децентрализации и к завершению сезона ремонтов освоили менее половины предусмотренного для них финансирования в Дорожном фонде.

Аутсайдером является Луганская область – потратили на ремонты и строительство всего 42% средств. В пятерку наихудших попали также Одесская, Тернопольская, Закарпатская и Николаевская области.

Об этом свидетельствует обнародованная сегодня инфографика Мининфраструктуры.

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Полностью освоить все деньги Дорожного фонда смогли лишь в Хмельницкой области. Еще пять областей потратили более 90% финансирования – это Львовская, Винницкая, Черниговская, Харьковская и Запорожская области.

По материалам Центр транспортных стратегий
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