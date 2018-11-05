В Украине планируют обязать строить разноуровневые развязки на дорогах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает новые государственные строительные нормы, которыми планируется запретить левые повороты для разворота автомобиля на нагруженных трассах, вместо этого обязать строить разноуровневые развязки.

«По оценкам экспертов, до 1/3 аварий на трассах происходит из-за того, что водители не соблюдают правила маневрирования. В частности, во время выполнения левого поворота через встречный поток машин — они считаются одними из самых опасных», — сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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По его словам, Минрегион разрабатывает новые нормы, которые запретят такие левые повороты на дорогах с интенсивностью движения свыше 20 тысяч авто в час. Зато при реконструкции и строительстве таких дорог будут устанавливать многоуровневые развязки, с помощью которых водители смогут развернуться.

«Эта практика успешно действует во многих странах Европы и мира. Более того, на трассах европейских стран вы совсем не увидите обычных перекрестков, то есть опасные левые повороты там вообще отсутствуют», — добавил Парцхаладзе.