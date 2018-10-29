День финансов, 1 ноября: повышение цен на газ, е-билеты в Киеве, санкции от РФ

В четверг, 1 ноября, речь шла о многих новшествах (приятных и не очень), которые ожидают украинцев с начала этого месяца:

🔥 Газ и мышеловки. С первого ноября украинцы будут платить на 23,5% больше – до 8 550 грн за 1 тыс. кубометров. По словам Президента Украины П.Порошенко, дешевый сыр подают только в мышеловках, а дешевый газ – в российской клетке.

🆔 ID-карта вместо паспорта. В октябре правительство приняло решение о том, что с ноября украинцы могут обменивать свои паспорта, имеющие вид книжки, на ID-карты. Это они могут сделать по собственному желанию и в любое время. Где это сделать и сколько за это придется заплатить, читайте здесь.

🚎 Е-билет на транспорт. В общественном транспорте столицы в тестовом режиме заработал единый электронный билет. Установлено валидаторы, к которым пассажиры могут подносить карты для бесконтактной оплаты проезда. Стоимость проезда и скидки здесь.

⚠ Ограничение скорости на дорогах. Киевсовет ввел ограничения скоростного движения (50 км в час). Эти ограничения будут действовать с 1 ноября по апрель на соответствующих улицах. В одной новости мы собрали 17 участков для проезда, где разрешается скорость движения транспорта до 80 км в час.

Кстати, на портале Finance.ua можно выбирать специальные кредитные карты для водителей и получать кэшбэк, дополнительные скидки на АЗС.

🚘 Замена водительского удостоверения за 20 минут. В столице презентовали пилотный проект по замене водительских удостоверений. Как рассказал Виталий Кличко, помогать в этом жителям столицы будут Центры предоставления административных услуг. По состоянию на 1 ноября обменять старое удостоверение на новое можно лишь в центральном ЦПАУ по адресу.

⛔ Санкции РФ в отношении Украины. Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер, предусматривающих блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции должны испугать 322 физических лица и 68 организаций.

К примеру, санкции коснулись банка Пинчука и компании Ярославского. В опубликованном на сайте правительства РФ санкционном списке находится банк “Кредит Днепр”, принадлежащий бизнесмену В.Пинчуку, и страховая компания А.Ярославского “ИНГО Украина”.