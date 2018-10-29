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Замена водительского удостоверения за 20 минут: Кличко рассказал о пилотном проекте

Замена водительского удостоверения за 20 минут: Кличко рассказал о пилотном проекте

В столице презентовали пилотный проект по замене водительских удостоверений.

Как рассказал журналистам мэр Киева Виталий Кличко, помогать в этом жителям столицы будут ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг – ред.).

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“Здесь можно будет обменять старое водительское удостоверение на новое; получить новое водительское удостоверение в связи с утратой или похищением или обменять документ в связи с изменением личных данных владельца. Как сегодня мы увидели, вся процедура занимает не больше 20-ти минут”, – отметил он.

Таким образом стараются уменьшить нагрузку на сервисные центры МВД. При этом за МВД остается функция выдачи первого водительского удостоверения.

По состоянию на 1 ноября обменять старое водительское удостоверение на новое можно лишь в центральном ЦПАУ по адресу Днепровская Набережная, 19-б. Но со временам такие услуги будут предоставлять во всех ЦПАУ столицы. Сеть сегодня состоит из 14 центров.

Мои fiнансы:

  • Езда без водительского удостоверения карается штрафом в размере 30 необлагаемых налогом минимумов – 510 грн.
  • Для обмена старого водительского удостоверения на новое не требуется повторной сдачи экзаменов. Если водителя до этого не лишали прав.
  • Для замены вам потребуются: старое удостоверение, паспорт, медсправка, заявление установленного образца, экзаменационная карточка водителя, документ, подтверждающий изменения личных данных (когда обмен производится по причине изменения личных данных – ред.).
  • Замена старого документа на новый в случае утраты обойдется в 201 гривну.

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По материалам Finance.UA
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