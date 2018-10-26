Трассы Киев-Чоп и Тернополь-Львов соединят новым скоростным участком

В “Укравтодоре” готовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) и проектную документацию на реконструкцию дороги М-09 на участке Львов-Тернополь, которая станет первой частью GO Highway.

Как сообщили в дорожном госагентстве, в рамках этого проекта прорабатывается также вопрос строительства новой соединительной дороги между трассами М-06 и М-09.

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Рассматривается возможность, что новое шоссе будет ответвляться от М-06 у села Загорцы и вливаться в скоростное шоссе Львов-Тернополь возле города Золочев. Ориентировочная протяженность новой дороги составит 20 километров.

Такое решение позволит уменьшить нагрузку на трассу М-06 на участке Броды-Львов, а водителям, следующим со стороны Ривне в направлении Львова, – сэкономить до 25-30 минут времени на каждой поездке.

Окончательное решение о строительстве новой соединительной дороги между трассами М-06 и М-09 будет принято после подготовки ТЭО.

Новое шоссе Львов-Тернополь, которое станет первой частью автобана GO Highway, предусматривает реконструкцию 57 километров существующей дороги с ее расширением с 2 до 4 полос и строительство 55 километров новых объездных дорог населенных пунктов. Проект будет реализован за кредитные средства.