Укравтодор подпишет с ЕИБ соглашение о финансировании объездной дороги Тернополя

Соглашение о финансировании Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проекта строительства первой очереди Северной объездной г. Тернополь будет подписано 17 декабря.

Об этом во время рабочей встречи договорились глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак и вице-президент ЕИБ Вазиль Худак, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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“17 декабря этого года в г. Брюссель будет подписано Соглашение о финансировании Европейским инвестиционным банком проекта строительства Первой очереди Северной объездной г. Тернополь от трассы М-12 на участке Тернополь – Хмельницкий до М-19 на участке Тернополь – Дубно”, – говорится в сообщении.

На встрече также обсудили вопрос финансирования за счет кредитных средств ЕИБ капитального ремонта дороги М-05 от Белой Церкви до Умани, строительства Северной объездной Львова от трассы М-06, М-10 и реконструкции к категории скоростное шоссе с 4-мя полосами движения (по две в каждую сторону) дороги М-09 на участке Львов – Тернополь.

По данным министерства, руководство ЕИБ высоко оценило выполнение Укравтодором существующих проектов, которые финансируются за счет кредитов ЕИБ, в частности, проведение тендера на капитальный ремонт международной дороги М-01 от Броваров до транспортного узла Копти, и выразило готовность к дальнейшему сотрудничеству.