Электронный билет на транспорт в Киеве: как работает и во сколько обойдется (фото)

Уже с 1 ноября в общественном транспорте столицы в тестовом режиме заработал единый электронный билет.
В транспорте установили валидаторы, к которым пассажиры могут подносить карты для бесконтактной оплаты проезда. Валидаторы находятся возле дверей и внутри салонов.
Карта внешне похожа на стандартную банковскую:
Продавать карты будут как в кассах метрополитена и “Киевпастранса”, специальных боксах, киосках, так и непосредственно в общественном транспорте.
После покупки карту нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте transport.kyivcity.gov.ua.
Мои fiнансы:
- Стоимость проезда в общественном транспорте Киева – 8 гривен.
- Стоимость такой карты – 40 гривен. Карту можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга, в специальных пунктах продаж.
- Можно получить скидку при пополнении. Чем больше сумма пополнения – тем больше скидка. К примеру, можно снизить стоимость одной поездки до 6,5 гривен, если пополнить карту на 50 поездок.