Электронный билет на транспорт в Киеве: как работает и во сколько обойдется (фото)

Уже с 1 ноября в общественном транспорте столицы в тестовом режиме заработал единый электронный билет.

В транспорте установили валидаторы, к которым пассажиры могут подносить карты для бесконтактной оплаты проезда. Валидаторы находятся возле дверей и внутри салонов.

Карта внешне похожа на стандартную банковскую:

Продавать карты будут как в кассах метрополитена и “Киевпастранса”, специальных боксах, киосках, так и непосредственно в общественном транспорте.

После покупки карту нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте transport.kyivcity.gov.ua.

Мои fiнансы:

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева – 8 гривен.

Стоимость такой карты – 40 гривен. Карту можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга, в специальных пунктах продаж.