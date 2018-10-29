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Электронный билет на транспорт в Киеве: как работает и во сколько обойдется (фото)

Уже с 1 ноября в общественном транспорте столицы в тестовом режиме заработал единый электронный билет.

В транспорте установили валидаторы, к которым пассажиры могут подносить карты для бесконтактной оплаты проезда. Валидаторы находятся возле дверей и внутри салонов.

Карта внешне похожа на стандартную банковскую:

Продавать карты будут как в кассах метрополитена и “Киевпастранса”, специальных боксах, киосках, так и непосредственно в общественном транспорте.

После покупки карту нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте transport.kyivcity.gov.ua.

Мои fiнансы:

  • Стоимость проезда в общественном транспорте Киева – 8 гривен.
  • Стоимость такой карты – 40 гривен. Карту можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга, в специальных пунктах продаж.
  • Можно получить скидку при пополнении. Чем больше сумма пополнения – тем больше скидка. К примеру, можно снизить стоимость одной поездки до 6,5 гривен, если пополнить карту на 50 поездок.
По материалам Finance.UA
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