С 1 ноября украинцы смогут получить ID-карту вместо паспорта

В октябре правительство приняло решение о том, что с ноября украинцы могут обменивать свои паспорта, имеющие вид книжечки, на ID-карты. Это они могут сделать по собственному желанию и в любое время.

Эти карты начали выдавать еще в январе 2016 года. Ранее паспорта в виде ID-карты выдавались только когда граждане потеряли паспорт, или его похитили. Также карту могли получить те, кто достиг 14-летнего возраста.

Мои fiнансы:

Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.

Где можно получить: ID-карту можно получить в отделении ГМС по зарегистрированному месту жительства. Также это можно сделать в любом Центре предоставления административных услуг.

С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.

Какие документы требуются: Справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке, свидетельство о смене имени.