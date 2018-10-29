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С 1 ноября украинцы смогут получить ID-карту вместо паспорта

С 1 ноября украинцы смогут получить ID-карту вместо паспорта

В октябре правительство приняло решение о том, что с ноября украинцы могут обменивать свои паспорта, имеющие вид книжечки, на ID-карты. Это они могут сделать по собственному желанию и в любое время.

Эти карты начали выдавать еще в январе 2016 года. Ранее паспорта в виде ID-карты выдавались только когда граждане потеряли паспорт, или его похитили. Также карту могли получить те, кто достиг 14-летнего возраста.

Мои fiнансы:

  • Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.
  • Где можно получить: ID-карту можно получить в отделении ГМС по зарегистрированному месту жительства. Также это можно сделать в любом Центре предоставления административных услуг.
  • С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
  • Какие документы требуются: Справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке, свидетельство о смене имени.
  • Срок изготовления паспорта: со времени подачи документов на карту ее можно будет забрать через 20 дней.
По материалам Finance.UA
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