Вводится ограничение по скорости на дорогах (список улиц)

9 октября Киевсовет ввел ограничения скоростного движения (50 км в час). Эти ограничения будут действовать с ноября по апрель на соответствующих улицах. На них установили соответствующие дорожные знаки.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

Однако под это постановление не подпадают 17 улиц Киева.

17 участков на улицах столицы, *где разрешается скорость движения транспорта до 80 км в час:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Окружная дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Окружная дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

ул. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Е. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

ул. Соборности (при условии установления распределительного транспортного ограждения).

Мои fiнансы:

Штраф за превышение скорости более 50 км/ч – 510 грн.