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Дешевый сыр только в мышеловках - Порошенко о повышении цены на газ

Дешевый сыр только в мышеловках - Порошенко о повышении цены на газ

По словам Президента Украины Петра Порошенко, нашей стране необходимо выполнять обещание, которое дал премьер-министр 2008 года, и уравнять внешние и внутренние цены на газ.

“Меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года. Ровно 10 лет назад, странно, что оппозиция не празднует эту торжественную дату. Кто на то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит так: “шерше ля фам”. Но кто бы там не был, подобные обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой характер. Хотя, брали одни, а выполнять должны другие. Селяви”, – заявил Президент.

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Напомним, в далеком 2008 году договор об урегулировании цены на газ в Украине подписали: Доминик Стросс-Кан (ркуоводитель МВФ тех времен, – ред.) и Юлия Тимошенко, которая занимала пост премьер-министра в 2008 году.

Со слов Президента, сегодня расчеты по старым кредитам составляют 54 млрд долга.

“Дешевый сыр подают только в мышеловках, а дешевый газ – в российской клетке, и только так можно выполнить обещание о снижении тарифов на газ вдвое, или втрое”, – добавил Президент.

Мои fiнансы:

  • До первого ноября цена на газ составляла 4 942 грн за 1 тыс. кубометров. С учетом НДС и сборов – 6 958 грн за 1 тыс. кубометров.
  • С первого ноября украинцы будут платить на 23,5% больше – до 8 550 грн за 1 тыс. кубометров.
  • С мая 2019 года планируется еще еще одно повышение – до 9 852 грн за 1 тыс. кубометров.
  • А с 1 января 2020 – цена может достичь 12 314 гривен.
По материалам Finance.UA
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