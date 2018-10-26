Почему нельзя оспорить решение о повышении цены на газ для населения - Ляпина

В Государственной регуляторной службе Украины сообщили, что не могут обратиться в суд по поводу обжалования постановления правительства о повышении цены на газ для населения, потому что закон не позволяет им обжаловать решения Кабмина, которые уже приняты.

Однако, пока решение не опубликовано в газете “Урядовый Курьер”, его можно обжаловать. И до этого времени действуют прежние правила поставок газа, которые были определены в постановлении 187. 1 ноября – последний срок публикации нового постановления.

“Такое решение может быть обжаловано в суде даже частным лицом”, – отметили в Государственной регуляторной службе Украины. Также данное решение может приостановить Президент Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Международный валютный фонд требует еще одного повышения цены на газ на 40%.

Мои fiнансы:

19 октября было принято решение с 1 ноября повысить цену на газ для населения. Она вырастет на 23,5%. Новая цена составит 8550 грн за 1 тыс куб. м.

Если с мая 2019 года произойдет еще одно повышение, то цена составит 9852 гривны за 1 тысячу кубометров, а с 1 января 2020 может достичь 12 314 гривен.