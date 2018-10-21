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МВФ требует повышения цены на газ еще на 40% - СМИ

МВФ требует повышения цены на газ еще на 40% - СМИ

В рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%, пишет “Экономическая правда”.

По информации собеседника издания, знакомого с позицией МВФ, программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что вырасти цена, по договоренностям, должна еще на 40%. “Рыночная цена” рассчитывается на базе импортного паритета – средней цены на импортный газ за определенный период.

Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию. Если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. У Украины есть год на это.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие “льготные условия” повышения цены на газ Украина не сможет. По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной 2019 года – на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках. Напомним, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет Министров Украины не будет повышать цену на природный газ для населения до конца отопительного сезона 2018/2019 годов.

По материалам Економічна Правда
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