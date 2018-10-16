День финансов, 19 октября: начало отопительного сезона в Киеве, второй магазин H&M, прожиточный минимум в 2011 грн

Пятница, 19 октября: Виталий Кличко объявил о начале отопительного сезона, эксперты указали на недочеты системы TruCam.

Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 19 октября в столице начинается отопительный сезон. И через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно. Кроме этого, в двух районах столицы повысили тарифы на эти услуги.

Прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн. За такой бюджет проголосовали депутаты. Также поднимут минимальные пенсии. Кроме того, был принят новый метод повышения пенсий. На это потребуется около 20 млрд грн. По прогнозам экспертов, доход в бюджет увеличится более чем 11%.

Эксперты назвали риски системы TruCam. Изначально эксперты положительно оценили такое нововведение, но уже с первых дней стали замечать проблемные моменты. Полицейские размещаются не в тех местах, где нарушения водителями скорости могло бы привести к аварийной ситуации, и работают без предупредительных знаков.

Киевсовет уменьшил налог на землю под строительство многоэтажек. Киевский городской совет принял решение установить ставку налога на землю, используемую для строительства и обслуживания многоквартирных домов, в размере 0,01%, тогда как действующая ставка составляет 1% от нормативной денежной оценки земли.

НБУ утвердил механизм резервирования сделок с валютными форвардами и фьючерсами. При использовании механизма, резервирование будет осуществляться по всем видам операций по форвардным и фьючерсным контрактам с поставкой или без поставки базового актива, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу.

В Украине начались продажи новых iPhone. Сегодня в Украине стартовали официальные продажи новой линейки смартфонов и часов Apple: iPhone XS, iPhone XS MAX и Apple Watch Series 4. Смартфоны стоят в Украине от 1469 долл до 2077 долл. Интересно, что в Украине они стоят дороже, чем в 32 развитых странах.

Приватбанк ввел переводы PrivatMoney с Израилем. Первым партнером Приватбанка в Израиле стала компания Albercom Finance Services, агентства которой предоставили доступ к системе PrivatMoney для работающих или отдыхающих в Израиле украинцев.

H&M открыл второй магазин в Украине. H&M открыл магазин в ТРЦ Sky Mall в Киеве. Площадь магазина составляет 2,5 тыс. кв. м. Группа компаний H&M насчитывает 47 онлайн-платформ и более 4700 магазинов на 69 международных рынках вместе с франчайзинговыми.