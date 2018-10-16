Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 242 0

Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 19 октября в столице начинается отопительный сезон.

Кличко заявил, что тепло уже подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы, сообщает пресс-служба киевского мэра.

Читайте также: В Житомире повысили тарифы на отопление и горячую воду

“Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения – детские сады, школы, – больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону”, – сказал Кличко.

Он пояснил, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят порывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. Через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии. Следовательно, после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева столичная власть начинает программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина