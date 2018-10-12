В Житомире повысили тарифы на отопление и горячую воду

Жители Житомира теперь будут платить больше за отопление и горячую воду.

Соответствующие тарифы КП “Житомиртеплокоммунэнерго” повысил исполком Житомирского городского совета.

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Новый тариф на тепло для населения – абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии составляет 1389,19 грн / Гкал с НДС (плюс 12,6%).

Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии услуги по центральному отоплению будут стоить 33,00 грн за 1 кв. м с НДС (за месяц в течение периода предоставления услуги по централизованному отоплению; плюс 11,9%).

Тариф по централизованному снабжению горячей воды установлен на уровне 89,87 грн за 1 куб. м с НДС (плюс 13,6%).

Среди причин роста цен – подорожание электроэнергии и другие факторы.